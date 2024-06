La villetta di via Caboto a Marina di Ragusa in pessime condizioni: la denuncia

La villetta di via Caboto, situata a circa ottanta metri da piazza Malta, nel cuore di Marina di Ragusa, in pessime condizioni. L’area è invasa da sterpaglie ed erbacce, creando un habitat ideale per la proliferazione di ratti e serpenti. Negli anni precedenti, interventi di pulizia erano già stati effettuati a questo punto della stagione, mentre quest’anno il sito sembra essere abbandonato, trasformandosi in una sorta di “piccola foresta” con tutti i disagi conseguenti.

La denuncia

La presenza di sterpaglie aumenta, tra l’altro, il rischio di incendi. La denuncia arriva dal consigliere comunale del PD Mario Chiavola il quale sollecita un immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale.

