La via laterale alla Parrocchia San Giuseppe Artigiano sarà intitolata a Padre Giovanni Rollo

Sabato 12 novembre alle 11 si svolgerà la cerimonia di intitolazione della via laterale alla parrocchia San Giuseppe Artigiano a Padre Giovanni Rollo, persona di grande sensibilità e di disponibilità non comune, morto il primo dicembre 2009.



All’interno della parrocchia San Giuseppe Artigiano, rappresentava un punto di riferimento preciso e costante per i ragazzi che crescevano e per le famiglie che affidavano i propri figli con fiducia a un sacerdote, a un uomo di integrità morale assoluta e capace di entrare nell’animo dei ragazzi con grande umanità, rispettando le propensioni di ciascuno e creando di fatto nel quartiere più popolato di Ragusa una fucina per la formazione di cittadini sulla base di valori quali l’integrazione, il confronto leale, il rispetto dei più deboli e l’autostima.

Generazioni sono cresciute e si sono formate sulla base dei valori e gli insegnamenti di padre Rollo, sacerdote dedito totalmente agli altri, alla crescita e alla formazione umana dei giovani che oggi sono professionisti, dirigenti, impegnati nella società, mamme e papà che a loro volta insegnano ai loro figli quei valori che hanno conosciuto e praticato.