La Torino Gospel Academy torna in Sicilia con tre grandi eventi gratuiti tra Modica, Ragusa e Catania

La magia del canto Gospel arriva nel cuore della Sicilia grazie alla Torino Gospel Academy APS, con tre appuntamenti gratuiti che uniscono formazione, musica e spiritualità. Dal 17 al 20 ottobre 2025, Modica, Ragusa e Catania ospiteranno eventi aperti a tutti, promuovendo cultura, inclusione e condivisione attraverso la potenza della musica corale.

Guidati dal Maestro Aurelio Pitino, Direttore Nazionale della Torino Gospel Academy APS, e dai conductor Giuseppe Sanfratello e Giovanni Leon Dall’O’, i tre eventi rappresentano un’opportunità unica per vivere il Gospel in prima persona, sperimentando lezioni, masterclass e concerti aperti al pubblico.

Modica Gospel Open Night – 17 ottobre 2025

Orario: 19:30 – 21:30

Luogo: Salone Pellegrino, Basilica Santuario Madonna delle Grazie, Strada Mercè 53, Modica (RG)

Dettagli: Open Night gratuita per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al Gospel, con la conduzione del Maestro Aurelio Pitino.

Ragusa Gospel Masterclass – 18 ottobre 2025

Orario: 10:00 – 18:00

Luogo: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Via del Sacro Cuore 46, Ragusa

Dettagli: Masterclass intensiva con saggio finale/concerto alle 20:00 in occasione dei 60 anni della parrocchia, con la partecipazione straordinaria del Modica Gospel Choir. Durante la giornata interverrà anche il Conductor Giovanni Leon Dall’O’ per sessioni di coaching.

Catania Gospel Open Night – 20 ottobre 2025

Orario: 20:00 – 22:00

Luogo: Sala Istituto Maria Ausiliatrice, Via Caronda 15/A, Catania (ingresso pedonale)

Dettagli: Lezione gratuita di coro Gospel, aperta a tutti gli interessati, guidata dal Maestro Aurelio Pitino e dal Conductor Giuseppe Sanfratello.

Musica Gospel e inclusione sociale

Gli eventi della Torino Gospel Academy non si limitano alla musica: il progetto promuove inclusione sociale, con particolare attenzione a persone autistiche e neurodivergenti, creando ambienti strutturati e accoglienti. Grazie al metodo Let’s Sing Gospel!, fondato dal Maestro Pitino, i cori condividono repertorio, tecniche didattiche e progetti solidali, favorendo uno scambio continuo di voci e culture.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Per prenotazioni e informazioni: Torino Gospel Academy APS

