La strada del disonore, in contrada Sugherotorto vicino Scoglitti. FOTO

A guardare queste foto, sembra che si sia rovesciato un camion della spazzatura in mezzo alla strada. Ma in realtà, queste sono le condizioni in cui versa la strada di comunicazione di contrada Sugherotorto, nei pressi di Scoglitti. Il sistema di raccolta dei rifiuti è saltato, i controlli sono inesistenti. Bisogna che gli organismi di controllo intervengano.

E’ vero che il problema della raccolta dei rifiuti indifferenziati ha messo in crisi le città, ma ci sembra che sia veramente incredibile dover attraversare una strada di collegamento, che porta in una frazione balneare così importante come Scoglitti, e assistere a questo scempio.

La denuncia arriva dal consigliere comunale Giuseppe Scuderi, che accusa l’amministrazione di incapacità nella gestione del problema rifiuti.