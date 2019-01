La storia dei terremoti in Sicilia. Questa domenica lo speciale di Emiliano Di Rosa su Videoregione - Ragusa Oggi

La storia dei terremoti in Sicilia. Questa domenica lo speciale di Emiliano Di Rosa su Videoregione

LA STORA DEI TERREMOTI IN SICILIA Il terremoto che distrusse mezza Sicilia nel 1693, il sisma che rase al suolo Messina nel 1908, i terremoti del 1968 nel Belice e del 1990 nel sud est fino all’ultimo in ordine di tempo, quello sull’Etna della scorsa notte di S.Stefano.

In onda domenica 20 gennaio alle 21.00 e in replica martedì 22 gennaio alle 23.00 su Video Regione il documentario “La storia dei terremoti in Sicilia”. E’ la seconda puntata di un ciclo di nuove trasmissioni che la tv regionale ha inaugurato la scorsa settimana: documentari di carattere storico e scientifico che avranno come sfondo la Sicilia.

L’idea è quella di promuovere il giornalismo divulgativo nell’ambito regionale grazie a studiosi ed esperti che accompagneranno i telespettatori in una serie di viaggi alla scoperta di dettagli e sfumature originali e inedite della storia e della scienza. La trasmissione vuole spiegare gli eventi più significativi assieme alle conseguenze che hanno avuto per i siciliani. Il programma è a cura del giornalista Emiliano Di Rosa con le riprese di Gianni Lucifora e Fabrizio Carpintieri.

