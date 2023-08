La stagione della caccia, in Sicilia, inizierà regolarmente: il Tar respinge ricorso delle associazioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, in composizione monocratica, ha emesso un decreto che rigetta il ricorso presentato da alcune associazioni contro il calendario venatorio stabilito dal dipartimento dello Sviluppo rurale dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. Di conseguenza, la stagione di caccia partirà regolarmente il 17 settembre.

LA DECISIONE

Questa decisione permetterà l’inizio della stagione di caccia come programmato, senza interruzioni o sospensioni. In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che l’apertura generale della stagione il 17 settembre è conforme alla normativa che stabilisce tale data come la terza domenica del mese. La cosiddetta “pre-apertura” in alcune giornate di settembre (2, 3, 6, 9 e 10) per la caccia a specie specifiche è stata considerata legittima dal Tribunale, in quanto l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) aveva dato parere favorevole per la caccia al colombaccio e alla tortora.

LA PRE-APERTURA ALLA CACCIA DEL CONIGLIO SELVATICO

Per quanto riguarda il coniglio selvatico, il Tribunale ha stabilito che la “pre-apertura” non arreca danno alle ragioni delle associazioni ricorrenti, in quanto il decreto impugnato delega la regolamentazione a un provvedimento successivo basato sull’analisi dei dati raccolti dal censimento in corso, effettuato dall’Università di Palermo e recentemente trasmesso all’amministrazione.