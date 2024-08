La Società Ippica Ragusana alle Ponyadi Kep Italia 2024

La Società Ippica Ragusana (SIR) ha ottenuto un importante riconoscimento con la convocazione di sei binomi da parte del Comitato Regionale Fise Sicilia per rappresentare la Sicilia alle prestigiose Ponyadi Kep Italia, svoltesi presso l’Arezzo Equestrian Center dal 24 al 27 luglio. Questo evento ha visto la partecipazione di 1.225 atleti provenienti da tutte le regioni italiane e dalla Repubblica di San Marino, che, con 956 pony, si sono sfidati in un programma sportivo articolato in 23 discipline equestri.

Le atlete della SIR hanno partecipato con successo in due delle tre discipline olimpiche, dimostrando il loro talento sotto la guida dell’istruttrice Matilde Boscarelli e con la direzione tecnica di Mario Scribano. Nel Concorso Completo di Equitazione, categoria CN40, la SIR ha schierato quattro binomi: Elena Arezzo con Goccia, Carlotta Guerrieri con Jek, Martina Sole Mazzone con Bella e Anna Blu Pluchino con Cecilia. Questa disciplina, considerata la madre degli sport equestri, ha visto le atlete affrontare tre prove impegnative: dressage, cross e salto ostacoli.

Nel salto ostacoli, una delle discipline più competitive, sono scese in campo Elena Arezzo con Princess Nena nella categoria L70, convocata per la gara a squadre dell’ultima giornata, e Azzurra Migliorisi con Pepito nella categoria LB80, che è riuscita a qualificarsi per la finale individuale.

Questa partecipazione alle Ponyadi è stata un’importante occasione di crescita sportiva per queste giovani atlete, che hanno dimostrato notevoli capacità tecniche, coraggio e una grande passione per l’equitazione. La Società Ippica Ragusana e il suo Presidente, Giorgio Battaglia, hanno espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto e per il valore che questo primo confronto nazionale rappresenta per le loro promettenti cavallerizze.

© Riproduzione riservata