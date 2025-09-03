Home / Attualità

La Sicilia si mobilita per Gaza: grande manifestazione della CGIL anche a Ragusa

03 Set 2025 13:25

La Sicilia scende in piazza per Gaza. La Cgil ha organizzato manifestazioni in tutti i capoluoghi di provincia il prossimo 6 settembre, per chiedere la fine dell’aggressione militare dell’esercito israeliano e garantire che gli aiuti umanitari raggiungano la Striscia di Gaza. L’iniziativa rientra nelle attività di supporto alla missione Global Sumud Flotilla, già attiva nei porti siciliani.

Alfio Mannino presente alle principali iniziative

Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, sarà presente a tutte le manifestazioni principali. “È fondamentale che quante più persone possibile partecipino – dichiara Mannino – per rendere visibile lo sdegno di fronte a quanto accade. Chiediamo ai governi italiani ed europei di agire affinché gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione di Gaza.”

Date, luoghi e orari delle manifestazioni

La mobilitazione interesserà i principali centri dell’Isola: Messina: 10:30 davanti alla Prefettura, Catania: 16:30 a Villa Bellini, Palermo: 17:00 concentramento al Foro Italico (lungomare Yasser Arafat), da dove partirà il corteo fino alla Cala, Caltanissetta: 10:00-12:00 davanti alla Prefettura, Ragusa: 10:00 in piazza Matteotti, Siracusa: 10:00 in piazza Archimede, Enna: 18:00 davanti alla Prefettura, Trapani: 17:00 in piazza generale Sciò, Favara (AG): 4 settembre alle 11:00

Le manifestazioni vogliono sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di un immediato intervento umanitario.

Obiettivi della mobilitazione

Le iniziative della Cgil mirano a: fermare l’aggressione militare a Gaza, garantire il passaggio sicuro degli aiuti umanitari, rendere visibile la solidarietà della società civile, coinvolgere quante più persone possibile per manifestare il dissenso.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it