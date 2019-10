La Sicilia al secondo posto in Italia per numero di affamati. 378 mila persone hanno chiesto aiuto per mangiare - Ragusa Oggi

La Sicilia al secondo posto in Italia per numero di affamati. 378 mila persone hanno chiesto aiuto per mangiare

Condividi su:

Nel 2018 in Sicilia oltre 378 mila persone sono state costrette a chiedere aiuto per mangiare. Di questi circa 64.000 si trovano nella fascia d’età tra 0 e 15 anni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti dei dati 2018 sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead (Fondo di aiuti europei agli indigenti) attraverso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).

Si tratta di un numero allarmante perché l’Isola è al secondo posto dopo la Campania e mostra un altissimo livello di povertà che va sottolineato proprio nella Giornata dell’Alimentazione indetta dalla Fao – commenta Coldiretti Sicilia.

Così come nel resto del Paese la maggior parte di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti lo ha fatto attraverso la consegna di pacchi alimentari che rispondono alle aspettative dei nuovi poveri (pensionati, disoccupati, famiglie con bambini) che prediligono questo al consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli.

Di fronte a questa situazione di difficoltà sono molti gli italiani attivi nella solidarietà a partire da Coldiretti e Campagna Amica che hanno lanciato per la prima volta l’iniziativa della “spesa sospesa”, la possibilità di fare una donazione libera presso i banchi dei mercato di Campagna Amica per fare la spesa a favore dei più bisognosi. In pratica, si mutua l’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.