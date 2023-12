La semifinale di andata fra Modica Calcio e Paternò si chiude in perfetta parità: 1-1

È stata una partita equilibrata tra Modica Calcio e Paternò nella semifinale di andata della Coppa Italia Eccellenza, conclusasi con un pareggio 1-1, con una rete per parte nei due tempi.Nella prima frazione di gioco, si è assistito a un inizio di studio con poche occasioni da gol. Nonostante alcuni tiri verso le porte difese da Romano e Marino, nessuna delle due squadre è riuscita a rendersi pericolosa fino al 24° minuto. È stato in quel momento che Cacciola ha crossato un preciso calcio d’angolo sulla testa di Diop, portando in vantaggio i padroni di casa, i rossoblù della Contea. Il primo tempo si è concluso con un clima di nervosismo, ma senza grandi occasioni.Nel secondo tempo, al 51° minuto, il Paternò ha avuto la sua prima opportunità con Micoli, il cui colpo di testa è terminato fuori bersaglio. All’8° minuto, lo stesso Micoli sembra pareggiare il punteggio, ma il gol è stato annullato dall’assistente per fuorigioco. Nonostante l’annullamento, il Paternò ha continuato a spingere, sfruttando il momento di superiorità numerica dopo le espulsioni di Vindigni e Mollica alla fine del primo tempo. Il gol del pareggio è arrivato al 24° minuto, quando Panarello è stato rapido a sfruttare un pallone vagante in area, segnando nonostante i tentativi di parata di Marino. Nel finale di partita, ci sono stati tentativi da entrambe le squadre con tiri da parte di Kebbeh e Palermo, ma senza cambiare il punteggio.La gara si è dunque conclusa in parità, lasciando tutto aperto per il ritorno, con entrambe le squadre che proveranno a ottenere la qualificazione per la finale della Coppa Italia Eccellenza.