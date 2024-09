La scuola di Marina di Acate adesso ha un defibrillatore

Si è tenuta stamani la cerimonia di consegna di un defibrillatore alla scuola dell’infanzia di Marina di Acate, donato dal geometra Rosario Macca. L’evento ha avuto luogo in un clima di festa, con la partecipazione degli studenti dell’I.C. Cap. Puglisi di Acate, che hanno eseguito l’Inno d’Italia, e numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il Dirigente scolastico Salvatore Panagia, la Dirigente uscente dell’A.T. di Ragusa, dott.ssa Viviana Assenza, e vari rappresentanti delle autorità locali e della Chiesa.

Un impegno collettivo a far crescere questa realtà educativa

Durante la cerimonia, la dott.ssa Assenza ha sottolineato l’importanza di questa scuola in una zona difficile come quella di Marina di Acate e l’impegno collettivo delle istituzioni per far crescere questa realtà educativa. Ha anche evidenziato come la donazione del defibrillatore rappresenti un segnale positivo per il futuro della comunità, non solo per la scuola ma anche per tutto il territorio circostante.

Il geometra Macca, presidente del Consiglio Centrale dell’Associazione San Vincenzo De Paoli, ha spiegato che la donazione del defibrillatore è parte di un impegno più ampio per la comunità e ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato al progetto.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai partecipanti, inclusi i bambini della scuola, che hanno partecipato con canti e balli, dimostrando l’importanza di questa piccola scuola come luogo di crescita e inclusione sociale. Il defibrillatore sarà un presidio di emergenza importante non solo per la scuola ma anche per i lavoratori e gli abitanti della zona, con gli insegnanti che saranno formati per il suo utilizzo.

