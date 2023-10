La Scherma Ragusa vince con i suoi atleti alla prova regionale di Federscherma

Nel suggestivo contesto del palasport “Maira” a San Cataldo, si è tenuta la 1° prova regionale Under 14, organizzata dal Comitato Sicilia della Federazione Italiana Scherma. L’evento ha visto la partecipazione degli atleti dell’Accademia Scherma Ragusa che hanno gareggiato nel fioretto maschile.

Nella categoria “Maschietti” hanno gareggiato i seguenti atleti: Piccitto Francesco, Turtula Ennio, Aquila Emanuel, Metruccio Michelangelo, Gurrieri Francesco. Nella categoria “Ragazzi/Allievi” sono scesi in pedana Antoci Alberto, Vona Emiliano, Campo Nicola, Gurrieri Salvatore, Giuffrida Gabriele.

Il terzo posto nella categoria “Ragazzi/Allievi” è stato conquistato da Alberto Antoci (2010), seguito dalla quinta posizione di Emiliano Vona (2010), l’ottava di Nicola Campo (2010), la nona di Salvatore Gurrieri (2010) e la quindicesima di Gabriele Giuffrida (2011).

I giovani atleti della categoria “Maschietti” classe 2013 hanno fatto il loro esordio nelle competizioni regionali, dimostrando determinazione e spirito competitivo. Francesco Piccitto ha raggiunto il primo posto, seguito da Ennio Turtula al secondo posto, Emanuel Aquila al terzo posto, Michelangelo Metruccio al quinto posto e Francesco Gurrieri al settimo posto.

Questi straordinari risultati hanno rappresentato un regalo speciale per il loro Maestro Roberto Molina, recentemente insignito della “onorificienza federale dello scudo d’onore di bronzo per l’anno 2023” in riconoscimento della sua eccezionale dedizione alla promozione della scherma. Il Maestro Molina non solo trasmette conoscenza e passione con rigore e disciplina ma promuove un forte spirito di squadra, che i giovani atleti hanno dimostrato con successo in pedana.

Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Tumino, Tecnico delle Armi, per la sua professionalità e pazienza nell’allenamento dei giovani atleti. Un plauso va anche all’ex atleta e socio Avv. Alberto Lena, che ha sostenuto i giovani schermidori in questa affascinante avventura, insieme alla piccola atleta Prime Lame Giorgia Maria Gurrieri, che ha dimostrato il suo sostegno ai compagni di squadra con entusiasmo e determinazione.

In sala scherma, si dice spesso: “Le coppe si vincono in allenamento, in gara si ritirano.” Questi giovani atleti hanno dimostrato quanto sia vero questo aforisma, con il loro impegno, dedizione e successo in questa competizione regionale.

La Scherma Ragusa

L’ Accademia Scherma Ragusa è un’associazione sportiva dilettantistica regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Scherma e riconosciuta dal C.O.N.I. , costituita nel 1999 sotto la guida del Maestro Federale Roberto Molina, composta da atleti di Ragusa e Comiso.

L’allenamento schermistico comprende aspetti atletici in cui si sviluppano forza, velocità e resistenza, così come una componente tecnica che l’allievo affina negli anni, insieme alle proprie qualità schermistiche.