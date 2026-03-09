La sanità si interroga: a Pozzallo il confronto tra pronto soccorso e medici di base

Sabato 14 marzo alle ore 9:30 lo Spazio Culturale Meno Assenza ospiterà un importante momento di confronto dedicato al futuro della sanità territoriale. L’iniziativa, dal titolo “Emergenza è territorio”, è organizzata dalla Misericordia di Modica con il patrocinio del Comune di Pozzallo e riunirà professionisti della medicina, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni per discutere di emergenza sanitaria, comunicazione tra strutture ospedaliere e medicina generale e rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario.

L’incontro nasce dall’esigenza di affrontare uno dei nodi più delicati della sanità contemporanea: la relazione tra pronto soccorso e medici di famiglia. Migliorare il dialogo tra questi due livelli dell’assistenza significa rendere più chiari i percorsi di cura, garantire maggiore continuità terapeutica e restituire ai cittadini quella percezione di sicurezza e affidabilità che spesso viene messa in discussione nei momenti di emergenza.

Ad aprire i lavori sarà il governatore della Misericordia, Angelo Gugliotta, che introdurrà il tema dell’incontro e il ruolo del volontariato sanitario nella tutela della persona e della salute pubblica. Seguiranno gli interventi di importanti figure della sanità provinciale che porteranno esperienze e riflessioni sul funzionamento del sistema dell’emergenza.

Tra i relatori sono previsti Rosario Gugliotta, presidente del Comitato Civico Articolo 32, Giovanni Noto, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, Romualdo Polara, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica, e Giuseppe Molino, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Riccardo Guzzardi di Vittoria. Interverranno inoltre Rosario Trombadore, direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza dell’ASP di Ragusa, Ignazio Allibrio, medico di medicina generale e consigliere provinciale FIMMG, Luca Gregni, coordinatore infermieristico del pronto soccorso di Modica, e Nino Calvo, referente infermieristico della postazione 118 e del PTE di Pozzallo.

A moderare il dibattito sarà Giuseppe Ammatuna, che guiderà il confronto tra i professionisti coinvolti e favorirà il dialogo su criticità, esperienze e possibili soluzioni per migliorare l’organizzazione dell’emergenza sanitaria nel territorio ibleo.

L’obiettivo dichiarato dell’incontro è quello di costruire un sistema sanitario sempre più integrato, capace di mettere al centro la persona e il diritto alla salute. In questo percorso il ruolo delle associazioni di volontariato rappresenta un elemento fondamentale di supporto e di mediazione tra strutture sanitarie e cittadini.

La Misericordia di Modica negli anni ha dimostrato concretamente questo impegno. Durante l’emergenza legata al COVID-19 l’associazione ha attivato con risultati molto positivi un servizio di accoglienza presso il pronto soccorso di Modica, svolgendo un’importante funzione di collegamento tra personale sanitario e cittadini in attesa di assistenza. In un periodo segnato da paura, tensione e grande afflusso di pazienti, i volontari hanno contribuito a garantire ascolto, orientamento e supporto umano a chi viveva momenti di forte preoccupazione.

