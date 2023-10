La salute dei ragusani: lo studio dell’Asp Ragusa sarà presentato a Modica e Vittoria

Sarà presentato martedì 24 e mercoledì 25 ottobre a Modica e Vittoria il “profilo di salute ed equità anno 2021” redatto dall’Asp Ragusa.

Si tratta di un report dettagliato sulle abitudini di vita e i bisogni di salute della comunità iblea. Il lavoro è basato sull’attuale situazione demografica, epidemiologica e socioeconomica del territorio e mette in evidenza gli obiettivi prioritari per la salute, nonché i fattori di rischio, tra cui le abitudini comportamentali legate allo stile di vita, come il fumo, la scarsa attività fisica e l’alimentazione scorretta.

L’analisi è stata condotta da vari esperti, tra cui Carmelo Lauretta, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Ragusa, e si concentra sulla necessità di intraprendere interventi di programmazione per promuovere stili di vita sani, incoraggiando una dieta controllata, l’adesione al consumo di cinque porzioni al giorno di frutta, insalate e ortaggi e la pratica regolare di attività fisica.

L’ANALISI

Dall’analisi emergono importanti indicazioni per la prevenzione e la promozione della salute. Ad esempio, si nota un eccesso statisticamente significativo di mortalità per malattie cardiocircolatorie, il che indica la necessità di una campagna di prevenzione cardiovascolare basata sulla correzione dello stile di vita, come la riduzione dello stress e la modifica delle abitudini alimentari. Inoltre, il monitoraggio dei ricoveri ospedalieri suggerisce la necessità di rafforzare la medicina del territorio e migliorare l’offerta sanitaria, specialmente per le patologie tumorali.

INDICAZIONI ANCHE PER GLI STRANIERI

Il profilo fornisce anche indicazioni sul fronte degli stranieri, con la necessità di organizzare campagne di screening e prevenzione, e della sicurezza stradale, con un tasso di mortalità per incidenti stradali nel Libero Consorzio di Ragusa che è il doppio rispetto alla media regionale. Ciò suggerisce la necessità di campagne di educazione stradale e azioni per rendere le strade più sicure.

Gli altri risultati dello studio saranno presentati durante gli incontri con i sindaci e i dirigenti scolastici secondo il calendario stabilito. Oltre agli appuntamenti di Modica e Vitoria, successivamente verrà programmata una data anche a Ragusa.