La Riserva naturale “Macchia foresta del fiume Irminio” si rifà il look

Cinquantamila euro per intervenire nel rifacimento dei sentieri e delle infrastrutture lì esistenti. Ad intervenire è il Libero Consorzio comunale di Ragusa, un tempo Provincia regionale a cui è stata affidata dalla Regione la gestione della “Macchia foresta del fiume Irminio” ricadente nei territori dei Comuni di Ragusa e di Scicli. Un’area di 183 ettari in cui ricade anche il sito Sic Foce del fiume Irminio di grande interesse naturalistico. Nel tempo all’interno della Riserva naturale sono state realizzate delle infrastrutture utili a permettere l’attraversamento e la visita dei luoghi, ritenuti di grande pregio naturalistico ed unici per la loro biodiversità ricadenti in un’area dove insistono centri costieri di interesse turistico come Donnalucata, Playa Grande in territorio di Scicli e Marina di Ragusa frazione del Comune capoluogo.

La Riserva naturale è un sito da tenere in ordine e da tutelare da eventuali forme di abbandono che portano verso il degrado.

“In considerazione dell’interesse naturalistico dell’area nonché del suo interesse dal punto di vista turistico, è necessario periodicamente provvedere alla manutenzione dei sentieri e delle infrastrutture realizzate – spiega il provvedimento di viale del Fante – come ad esempio le chiudende, le staccionate, le sbarre antiintrusione, la cartellonistica, il Casale. Con la somma di 50mila euro è prevista la manutenzione e la realizzazione oltre che delle infrastrutture di cui sopra anche lo sfalcio delle erbe infestanti e delle specie aliene al fine di garantire il mantenimento della biodiversità e la sicurezza nella fruizione”.

