La Regione: “La Ragusa-Catania? I lavori procedono secondo programma”. Dopo denuncia dell’on. Campo che parlava di cantieri all’1%

Nessun problema per la Ragusa-Catania: tutto procede secondo i piani. E’ quanto dichiarato dall’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò riguardo allo stato dei lavori della costruenda Ragusa-Catania. Sostanzialmente, l’assessore accusa il M5S di “inutili allarmismi”. Il M5S aveva dichiarato, infatti, che i lavori del lotto 1 sono ancora sotto l’1% di completamento e che piuttosto che essere completati nel 2026 sia più semplice vederla forse nel 2050.

NEI PROSSIMI MESI L’ATTIVITA’ DEI CANTIERI SARA’ PIU’ INTENSA

Aricò spiega che, nonostante l’iniziale affidamento in via d’urgenza, sono state necessarie procedure propedeutiche che hanno comportato il completamento di attività come gli espropri, eseguiti in tempi più rapidi del previsto. Anas, in qualità di stazione appaltante, conferma che le attività di movimento terra sono in corso su tutti i lotti e diverse opere sono in fase di realizzazione. Le attività preparatorie, come il monitoraggio ambientale e la bonifica dagli ordigni bellici, sono state avviate subito dopo la consegna in via d’urgenza. Anas sottolinea inoltre che sono state date opportunità alle imprese per completare le attività di cantierizzazione e organizzare le filiere produttive. Aricò afferma che al momento i tempi tecnici previsti sono rispettati e che nei prossimi mesi si assisterà a un’attività ancora più intensa nei cantieri.

