La ragusana Noemi Mezzasalma ha vinto la seconda edizione del concorso “Fede-no-Gi” per grafic novel e manga inediti

E’ la ragusana Noemi Mezzasalma, con il manga “New Society Simulation”, la vincitrice della seconda edizione di “Fede-no-Gi”, il concorso nazionale di graphic novel e manga inediti, promosso da Abulafia Aps con il patrocinio gratuito del Comune di Ragusa e in ricordo del giovane appassionato Federico Blangiforti.

Nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Chiara Scucces all’interno di San Bartolomeo – Sistemi Culturali a Ragusa Ibla, avvenuta alla presenza delle autorità, a partire dal sindaco Peppe Cassì, e ha visto la partecipazione di un folto pubblico composto prevalentemente da giovani e dei numerosi partner del contest.

I ragazzi premiati sono stati quattro: le ragusane Noemi Mezzasalma [DGR] e Martina Scapellato, il viterbese Marco Mocci [MaMoArt] e il vittoriese Lorenzo Rotondo. A giudizio della giuria, composta dall’illustratrice Bruna Fornaro (presente alla cerimonia), dallo scrittore Marco Steiner, dai fumettisti Lelio Bonaccorso e Anna Lazzarini e da Marco Grasso di Etnacomics, “tutti i lavori si sono mostrati molto interessanti, ma tra questi si è distinto il manga vincitore “New Society Simulation” di Noemi Mezzasalma”. La serata, nella quale sono intervenuti anche il critico Salvo Bonaccorsi e la rappresentante della giuria Bruna Fornaro, è stata indubbiamente una festa per i giovanissimi amanti della letteratura disegnata.



“La risposta al concorso di quest’anno – dichiarano gli organizzatori – è stata leggermente al di sotto delle attese. Probabilmente per l’edizione 2021 i mesi di confinamento durante la fase acuta della pandemia hanno dato opportunità ai ragazzi di dedicarsi, quasi come un’evasione, maggiormente alla realizzazione dei loro lavori. Ciò non di meno i lavori finalisti di questa edizione sono stati tutti di alto livello, serio e puntuale il lavoro della giuria, pregevole la locandina disegnata da Massimo Carpinteri, le illustrazioni di Bruna Fornaro e fondamentale è stata la collaborazione offerta da enti e aziende privateDurante la cerimonia è stato presentato anche il volume che raccoglie i lavori finalisti, il libro edito dalla casa editrice ragusana Abulafia sarà distribuito nelle librerie della città, presso la fumetteria “Second Life” di Ragusa e nello shop on line della casa editrice www.abulafiaeditore.it. Stiamo già lavorando all’edizione 2023 di Fede no Gi – concludono gli organizzatori – il cui regolamento sarà disponibile a partire da febbraio prossimo”.