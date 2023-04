La rabbia dei passeggeri dell’aeroporto di Comiso: “Tutto questo è una vergogna”

Sono tanti, tantissimi i passeggeri, i turisti o semplicemente i privati cittadini che esprimono sentimenti di rabbia nei confronti di quanto sta accadendo all’aeroporto di Comiso, ovvero la cancellazione dei voli Ryanair avvenuta dall’oggi al domani. Nessuna sostituzione reale, nessun piano B. Sac, la società aeroportuale catanese, ha dichiarato di voler interloquire con tutti per trovare una soluzione, ma al momento all’orizzonte non si profila niente che possa far “invertire la rotta”.

L’IMBARAZZO DEI PASSEGGERI E I COMMENTI DEI LETTORI

“E’ una vergogna sentire parlare di questo tipo di problema nel 2023, cittadini che si trovano nelle condizioni di rinunciare a una vacanza nel Ragusano per dei disguidi e accordi mancati da Ryanier e la Sac. Ci sono interessi economici da milioni di euro, figuriamoci se questa gente pensa alle figuracce che fanno nei confronti delle famiglie con figli. E siccome in questi casi centra sempre la politica quello che penso io è che a questi politici interessa poco o niente”.

Il commento del nostro lettore continua: “Non parliamo poi della famosa Catania-Ragusa: è da 50 anni che sento parlare di questa strada e ad oggi devono mettere ancora la prima pietra. I politici, tutti, senza distinzione di colore politico si devono vergognare, ma purtroppo la vergogna per loro non esiste. Scusate il mio sfogo ma sentivo il bisogno di farlo e dovremmo scendere nelle piazze a protestare, per tutte le promesse fatte e mai mantenute”.

Un altro lettore ci scrive:

“E’ una vergogna quello che ha fatto la Ryanair nei confronti di tanti passeggeri che avevano già prenotato i voli, molti per motivi di salute, avendo prenotato da oltre sei mesi visite specialistiche importanti. È possibile che nessuna autorità sia in grado di far ravvedere la compagnia? Chi risarcirà i danni subiti?”.