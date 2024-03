La protesta degli agricoltori della provincia di Ragusa arriva a Palermo

La manifestazione degli agricoltori e degli allevatori della provincia di Ragusa, tenutasi a Palermo, ha visto la partecipazione di numerosi manifestanti, tra cui i sindaci di Vittoria, Monterosso Almo e Chiaramente Golfi, e il deputato ragusano all’Assemblea regionale siciliana Nello Dipasquale.

LE PREOCCUPAZIONI DI DIPASQUALE

Dipasquale ha espresso preoccupazione per la situazione che sta colpendo i settori agricolo e zootecnico della Sicilia, affermando che la regione sta rischiando di tornare al latifondo. Ha sottolineato che le piccole aziende stanno facendo fatica a sopravvivere a causa delle spese e dei guadagni limitati, finendo per essere acquistate dai grandi gruppi del settore.

Secondo il deputato regionale del Pd, i governi regionale e nazionale sono complici di questa situazione, in quanto favoriscono i bandi del settore agricolo a vantaggio delle grandi aziende, trascurando le piccole e medie imprese.

Dipasquale ha quindi chiesto azioni concrete di sostegno al settore, tra cui l’adeguamento dei prezzi di vendita dei prodotti in base all’aumento dei costi di produzione, la dichiarazione dello stato di crisi del comparto, un aumento dei controlli e una rivisitazione dei criteri di distribuzione degli aiuti comunitari per favorire prioritariamente i piccoli produttori.

Tra le richieste espresse durante la manifestazione vi è anche quella di un’immissione di liquidità per le aziende agricole e zootecniche, riconoscendo loro quote adeguate come ristori per gli eventi calamitosi sempre più frequenti.

