La protesta degli agricoltori, blitz al porto di Pozzallo contro il grano straniero

Centinaia di agricoltori provenienti da tutta la Sicilia si sono mobilitati questa mattina al porto di Pozzallo per protestare contro l’arrivo di navi cariche di grano straniero, nonostante la difficile situazione economica e occupazionale del settore agricolo e zootecnico in Sicilia.

La manifestazione è stata organizzata dalla Coldiretti, l’organizzazione più rappresentativa degli agricoltori italiani, che ha denunciato la crisi del settore e la concorrenza sleale dei produttori stranieri, che vendono il loro grano a prezzi molto più bassi di quelli praticati in Italia.

La protesta è stata molto partecipata e ha visto la presenza di centinaia di agricoltori provenienti da diverse località siciliane, che hanno chiesto un intervento urgente del governo per proteggere il settore agricolo e zootecnico, che sta attraversando una crisi senza precedenti.

Secondo la Coldiretti, il prezzo di vendita del grano non supera, in media, i 30 centesimi al chilo, mentre per lo stesso peso di pane servono oltre 4 euro. Una situazione insostenibile che sta mettendo in ginocchio i produttori siciliani, costretti a fare i conti con la concorrenza sleale dei produttori stranieri, che vendono il loro grano a prezzi molto più bassi.

Durante la manifestazione, è intervenuto anche l’on. Nello Dipasquale. Queste le sue dichiarazioni: “

Per anni abbiamo subito gli slogan della Meloni sulla difesa delle produzioni italiane, ma da quando è al Governo non abbiamo ancora visto un intervento concreto su questo tema, capace di rappresentare una soluzione.

Il settore agricolo e zootecnico siciliano sta per saltare gambe all’aria, la protesta degli agricoltori e della Coldiretti – che riesce sempre a mettere in moto grande mobilitazione – è legittima e il Governo deve agire tempestivamente. Mi permetto di segnalare che la crisi agricola nel nostro Paese è il tema che più di ogni altro deve avere priorità nell’agenda di Governo.

Anche il presidente Schifani dovrebbe mobilitarsi: la Sicilia è terra di produzione agricola e zootecnica e il Governo regionale deve saper esercitare la propria autorevolezza nei confronti del Governo nazionale invece che restare a subire passivamente gli eventi”.