La prossima Virtus sarà targata Gianni Recupido

La Virtus Ragusa ha annunciato la sua decisione di partecipare al campionato di serie B interregionale nella prossima stagione. Nonostante il tentativo di acquisire un titolo di B nazionale, la società ha incontrato ostacoli tecnici che hanno reso impossibile l’acquisto. Tuttavia, la Virtus Rimane fedele al suo progetto originale di valorizzare il territorio e punta a ottenere la promozione in B di Eccellenza già nel primo anno.

Per guidare la squadra, è stato ufficializzato l’ingaggio di Gianni Recupido come allenatore. Recupido è un allenatore rinomato sia a livello locale che nazionale e ha una lunga storia nel basket ragusano. Ha iniziato la sua carriera tecnica nelle giovanili della Halley Roma nella stagione 1990/91, ma è tornato a Ragusa alla fine degli anni ’90 per affiancare coach Mangano nella stagione della Virtus in B1.

Nella stagione 1998-1999, Recupido ha contribuito alla storica promozione della Virtus Ragusa in A2 come assistente di coach Gianni Lambruschi. Nel corso degli anni, ha svolto un ruolo importante sia nel settore professionistico che nel settore giovanile. Dal 2012 è responsabile del settore giovanile della Virtus Eirene, e nel 2017 ha assunto la guida della prima squadra, ottenendo la vittoria della Coppa Italia e raggiungendo due finali scudetto.

Nella scorsa stagione, Recupido è tornato a guidare il settore giovanile della Virtus, dimostrando la sua dedizione ai giovani e ai colori della squadra. Ora si prepara ad affrontare la sfida d’amore del prossimo campionato di serie B con l’obiettivo di ottenere la promozione. La società ha confermato il proprio impegno nel garantire un alto livello di qualità tecnica sia nel settore giovanile che nella prima squadra, collaborando con il Basket Club Ragusa per raggiungere questo obiettivo.