La proroga dei contratti degli ex navigator? Non è tecnicamente possibile. Ma la regione siciliana li ha prorogati fino al 31 dicembre

La proroga dei contratti degli ex navigator non è tecnicamente possibile. Ma la regione siciliana ha prorogato i contratti fino al 31 dicembre. Sono 280 gli ex navigator che operano nei centri per l’impiego della Sicilia e il presidente Schifani, lo scorso 28 ottobre, ha chiesto alle regioni di manifestare la volontà sull’effettiva attuale esigenza di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre, di questo personale che presta assistenza tecnica per il funzionamento del reddito di cittadinanza e del programma “Garanzia occupabilità lavoratori” nei Cpi.

Ma il Ministero del Lavoro precisa che la proroga dei contratti di lavoro degli ex navigator non è tecnicamente possibile: “In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore- spiega la nota- relative alla proroga degli ex navigator, scaduti lo scorso 31 ottobre, si precisa che detti contratti non sono prorogabili. Sul tema e nell’ambito delle attività di coordinamento, è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero”.