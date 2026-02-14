La “prima volta” di Lufthansa nell’aeroporto di Comiso. La compagnia tedesca propone nuove rotte dal “Pio La Torre”

La prima volta di Lufthansa a Comiso. La compagnia aerea tedesca ha partecipato al bando indetto dalla Camera di Commercio del sud est per nuove rotte nell’aeroporto di Comiso verso nuove destinazioni europee.

Rotte per Polonia e Albania

Una buona notizia per lo scalo comisano che potrebbe vedere l’arrivo della prestigiosa compagnia di bandiera della Germania. La compagnia ha base a Monaco e Francoforte – due tra i più grossi scali nel mondo – e potrebbero essere queste le rotte che si potrebbero proporre per l’aeroporto “Pio La Torre”. Ma non si sa ancora per quali città siano state presentate le offerte. Non c’è ancora la conferma ufficiale perché il bando non è stato ancora esitato. Ma i rumors confermerebbero le offerte presentate da Lufthansa e da Wizzair, che dovrebbe operare Katowice in Polonia e Tirana in Albania. Quest’ultima rotta è già in vendita per la stagione estiva.

Si attende l’esito del bando

Per ciò che riguarda Lufthansa, invece, bisognerà attendere l’esito del bando perché le procedure non sono state ancora completate. Ma le nuove rotte potrebbero essere avviate nel 2027, o al massimo a fine 2026.

Una buona notizia per l’aeroporto di Comiso. Se tutto andrà come previsto le nuove rotte potrebbero arricchire l’offerta del Pio la Torre, ma i tempi- almeno per ciò che riguarda Lufthansa – non saranno brevi.

