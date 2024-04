La passeggiata solidale che ha messo insieme diversi soggetti. Successo per l’iniziativa di Sampieri

Nella città dove alligna uno spiccato senso di solidarietà non poteva non avere successo la passeggiata sulla costa. Da Punta Pisciotto con l’ex Fornace Penna da sfondo a Costa di Carro, la riserva naturalistica famosa per essere uno dei pochi siti in Sicilia dove cresce, e viene tutelata, la palma nana. Ieri il sociale si è “sposato” con la bellezza dei luoghi su un percorso che ha attraversato il litorale di Sampieri da est ad ovest con tutto quello che racchiude. Dalla bellezza dell’ex Fornace Penna alla pineta di Sampieri che si affaccia sul mare, dal centro storico del borgo turistico-marinaro alla lunga distesa della riserva riconosciuta tale due decenni fa dalla Regione.

L’evento è stato pensato dal Lions Club Plaga Iblea Scicli cui hanno collaborato Fondazione Confeserfidi, EsplorAmbiente e Visit Vigata.

Il progetto della passeggiata solidale è stato dedicato alla LAbCasa Gialla sul Molo APS di Sampieri, presidente Simona Trombetta, impegnata in un’attività di inclusione volta a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Più di sessanta persone hanno aderito all’iniziativa “baciata” anche da una splendida giornata di sole primaverile dalle temperative quasi estive. I sodalizi che hanno permesso la realizzazione della passeggiata da anni sono impegnati sul fronte minori con iniziative di promozione e di sensibilizzazione.

