La Passalacqua chiama a raccolta i suoi tifosi: domenica match contro Matelica

Domenica alle 16 al Palaminardi, quindicesimo turno dal campionato di basket femminile di serie A2 Lbf Techfind, seconda giornata del girone di ritorno. La Passalacqua Ragusa affronterà la Halley Thunder Matelica. Un match di livello, con Ragusa in cerca di riscatto dopo le ultime due sconfitte patite, e Matelica che ha conquistato le final eight di Coppa Italia, desiderosa di confermare la striscia positiva. All’andata fu un +11 per Ragusa.

Nel roster della Passalacqua, il recente inserimento di Adriana Cutrupi, ex Vigarano dopo la risoluzione consensuale del contratto con Vanda Kozakova; si torna a giocare tra le mura amiche dopo due lunghe e sofferte trasferte. Nell’ultimo match contro Bolzano, nonostante la sconfitta, Ragusa ha fatto vedere a tratti quel gioco della prima parte di campionato; la qualità c’è, serve ritrovare la fiducia. “Non ci dobbiamo dimenticare che siamo quelle delle prime 8 partite vinte, siamo sempre le stesse e dobbiamo riacquistare fiducia e un po’di forma fisica. Dobbiamo riprendere le nostre energie e crederci” dice coach Mara Buzzanca.

“Le trasferte non sono un aspetto da sottovalutare…- aggiunge l’head coach della Passalacqua Ragusa – Ma venendo alla partita di domenica, Cutrupi questa settimana si è inserita a pieno ritmo, nelle dinamiche della squadra. Matelica è tra le prime quattro squadre del campionato, ha delle giocatrici importanti come Gonzales, Gramaccioni, Bonvecchio, e una panchina lunga. E’una squadra da affrontare con giusta convinzione e energia. Mi aspetto una reazione importante dalle ragazze e mi aspetto anche che arrivi un pubblico molto caloroso a sostenere la nostra squadra”.

Fischio di inizio alle ore 16. Arbitreranno l’incontro i signori Samuele Riggio di Siderno e Matteo Migliaccio di Catanzaro

