La Passalacqua alla volta di Sassari, Romano: “Vincere per risalire la china”

La partita di domani della Passalacqua Ragusa contro la Dinamo Sassari riveste un’importanza particolare per entrambe le squadre. Dopo la Coppa Italia, la squadra ragusana vuole riprendere il proprio cammino in campionato e dimostrare di meritare posizioni migliori in classifica. Dall’altra parte, la Dinamo Sassari cercherà di interrompere una serie di risultati negativi e di tornare alla vittoria per mantenere vive le speranze di entrare nei playoff.

L’assistant coach Massimo Romano sottolinea l’importanza della partita, evidenziando le caratteristiche della squadra avversaria e la necessità per la Passalacqua Ragusa di controllare il ritmo del gioco e focalizzarsi sulle giocatrici avversarie. Romano riconosce il valore della Dinamo Sassari, soprattutto in casa, e la sua capacità di sfruttare il contropiede e il gioco individuale come armi principali.

La vittoria contro la Dinamo Sassari permetterebbe alla Passalacqua Ragusa di tenere lontana la zona playout e di sperare ancora in un aggancio alle posizioni di vertice della classifica, soprattutto con il ritorno della squadra al completo. Dopo questa sfida, la squadra tornerà di scena in casa contro Roma, con l’obiettivo di continuare sulla strada dei risultati positivi e consolidare la propria posizione in campionato.

© Riproduzione riservata