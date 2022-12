La novena di Natale negli ospedali ragusani: domani al reparto di Medicina del Giovanni Paolo II

Continua la Novena di Natale dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa nei reparti ospedalieri di Ragusa. Domani, mercoledì 21 dicembre, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, nel reparto di Medicina dell’ospedale Giovanni Paolo II.

L’appuntamento si tiene a partire dalle 11,30. Inoltre, sabato 24 dicembre, nella cappella dello stesso ospedale, si terrà, alle 17, la celebrazione in occasione della vigilia di Natale. Per l’occasione, è già pronto un bambinello speciale che sarà “scartato” a simboleggiare la nascita del Salvatore, l’uscita dal guscio del Figlio che prende in mano l’umanità per guidarla verso la salvezza. Il bambinello diventa in queste giornate parte integrante delle varie celebrazioni che si tengono nei reparti ospedalieri. “Domani – dice don Occhipinti – è il sesto giorno della Novena rivolto all’ancella del Signore.

Dopo l’annuncio a Maria da parte dell’Arcangelo Gabriele, Dio inizia a dare vita alle antiche promesse sulla venuta del Messia. Come per gli altri suoi interventi nella storia d’Israele, anche in questo caso, Dio chiede la libera cooperazione dell’uomo. Anche se l’iniziativa è sua non vuole portarla a compimento senza la collaborazione delle sue creature. Maria si proclama “l’ancella del Signore” e diventa la Madre del Signore. Così facendo, da figlia e fiore di tutta l’umanità, diventa lo strumento indispensabile della salvezza dell’uomo”.