La notte bianca della politica: fra gli ospiti, Davide Casaleggio, l’ambasciatore del Cile in Italia e il premio nobel per la Pace 2022

E’ stata presentata stamani a Ragusa la IV edizione della Notte bianca della politica, ideata da Giorgio Massari, attuale assessore per lo sviluppo economico del Comune di Ragusa. Anche quest’anno, un’edizione ricca di ospiti e di spunti, un’occasione unica per porsi due domande fondamentali: dove va la politica di questi anni? Come cambiare? L’evento si terrà il 10, 11 e 12 novembre presso la Camera di Commercio di Ragusa, in piazza Libertà.

GLI OSPITI

Ad aprire l’edizione 2023 il premio Nobel per la Pace del 2022, Oleksandra Matviichuk, che terrà una lectio magistralis il 10 novembre alle ore 17 dal titolo: “Lavorare per il tempo del dopo guerra: costruimo un futuro”. A chiuderla, invece, un altro ospite d’eccezione, l’ambasciatore del Cile in Italia Ennio Augusto Vivaldi Vèjar, con un’altra lectio magitralis prevista per il 12 novembre alle ore 16.30 dal titolo: “Cile: a Cinquanta anni da un colpo di stato e di un modello socio economico estremo”. Sarà l’occasione per ricordare l’anniversario del golpe in Cile e per parlare di quell’evento che ha cambiato il paese latino-americano.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Ma la notte bianca della politica prevede anche molti altri ospiti, tra cui Davide Casaleggio, il cui padre, insieme a Beppe Grillo, ha fondato il Movimento Cinque Stelle prima della scissione. Il suo intervento è previsto per sabato 11 novembre alle ore 17.30. Lo intervisterà il giornalista di La7 Carmelo Schininà.

Da non perdere anche la tavola rotonda del 10 novembre alle 19 “Nuove frontiere per la giustizia penale internazionale: il crimine di Ecocidio. Può la giustizia penale interazionale contribuire al collasso climatico?

Fra gli ospiti anche Giorgio Grossi, Gianfranco Viesti, Ennio Cimatti, e Luisa Torchia.