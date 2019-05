La No al Doping si fa valere in Sicilia ed oltre lo stretto - Ragusa Oggi

La No al Doping si fa valere in Sicilia ed oltre lo stretto

Anche in questo fine settimana i colori della società podistica ragusana No al Doping si sono fatti onore in Sicilia ed anche oltre lo stretto.

Il 17 maggio scorso, infatti, il vittoriese Salvatore Vassallo ha preso parte alla “Notturna che vale”, gara di 10 km organizzata all’interno del Parco del Valentino lungo le sponde del Po. Per lui, un 20° posto assoluto, su circa 600 partecipanti, con il tempo di 39’54”, ottenuto in un percorso “nervoso”, caratterizzato da saliscendi, tratti in sterrato e dalla pioggia battente.

Dalla Sardegna giunge invece l’ottimo risultato di Gianluca Di Giorgi. Alla Joint Run, corsa organizzata dal Comitato Regionale Sardo, dalle Forze Armate e dall’Associazione sarda nefropatici emodializzati e trapianti, sulla distanza di 9 km, il forte atleta comisano ha conquistato il 14 esimo posto con una bellissima prestazione.

“E’ stata una gara tosta e ventosa- ha dichiarato Di Giorgi-. Difficile perché con tanti saliscendi, ma ricca di emozioni perché corsa nella mia terra d’origine.”

Domenica scorsa, poi, a San Giorgio di Gioiosa Marea(in provincia di Messina), si è svolto il 3° Memorial Annarita Sidoti valevole come 6ª Prova del Grand Prix Corsa su strada Sicilia 2019. Presenti per la No al Doping cinque atleti che hanno conseguito i seguenti piazzamenti:

27° Sergio Naselli 00.38.22, 42° Antonino Iozzia 00.39.34, 58° Luca La Motta 00.40.32, 297° Eduardo Di Vincenzo 00.52.32, 322° Salvatore Cirnigliaro 00.55.44.

Ottima la prova degli atleti iblei che si sono confrontati con circa 400 partecipanti su un percorso piatto e scorrevole anche se disturbato dal vento.