La neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata passa definitivamente all’Asp di Ragusa

L’ultimo tassello è la stipula dell’accordo fra l’Asp 7 di Ragusa e l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina per la risoluzione protocollo d’intesa e la contestuale cessione del progetto. La direzione strategia dell’azienda sanitaria iblea ha definito le procedure del passaggio dell’attività di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata dell’istituto messinese presso il presidio sanitario del “Busacca” di Scicli dove opera da alcuni anni con grande professionalità e soprattutto evitando viaggi della speranza a pazienti affetti da patologie che necessitano di riabilitazione altamente professionale.

La procedura di risoluzione risale al maggio del 2021.

E’ stato proprio l’IRCCS Bonino Pulejo a proporre la risoluzione del protocollo d’intesa con l’Asp 7 di Ragusa rendendosi disponibile alla cessione sia delle attrezzature di riabilitazione installate sia del personale in servizio presso la sede di Scicli. La risoluzione prevede, infatti, il passaggio non solo delle attrezzature ma anche del personale impiegato. Proposte che l’azienda sanitaria iblea ha recepito forte dell’importanza che questo servizio rende all’utenza. Ora il nuovo atto deliberativo di pochi giorni fa con il quale si dispone la stipula del protocollo d’intesa per il passaggio del servizio e del personale e per l’incameramento delle attrezzature di cui è dotato il reparto. Questa procedura costerà all’Asp iblea 907 mila euro, somma che verrà liquidata a favore dell’IRCCS Bonino Pulejo. Si chiude, oggi, un cerchio che porta ad una maggiore riqualificazione del presidio ospedaliero del Busacca di Scicli da tempo visto come ideale centro di riabilitazione per l’intera provincia.