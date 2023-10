La Nao Victoria a Marina di Ragusa: è possibile visitarla

La Nao Victoria a Marina di Ragusa. Si tratta di una nave che è una replica storica dell’imbarcazone che completò il primo giro del mondo, e sarà visitabile a Ragusa Marina dal 11 al 15 ottobre. Questa imponente nave offre un’opportunità unica per esplorare la storia marittima in modo coinvolgente. In quest’occasione, più unica che rara, sarà possibile visitare i ponti della nave e scoprire la sua affascinante storia.

LE VISITE

Le visite saranno possibili dall’11 al 15 ottobre a Marina di Ragusa dalle 10 alle 19, orario continuato, previo acquisto del biglietto. Per le famiglie e i bambini sono previsti sconti e gratuità. Per le scuole o associazioni è disponibile un programma di visite guitate. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, potete contattare direttamente ecampos@velacuadra.es.

Inoltre, per un’esperienza ancora più speciale, è possibile prenotare una navigazione a bordo di questa nave storica attraverso il sito www.tallshipexperience.com.