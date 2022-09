La Mobility Week 2022 ha fatto tappa anche a Ragusa. In una settimana percorsi 290mila chilometri con mezzi elettrici in condivisione

La Mobility Week 2022 (in programma dal 16 al 22 settembre) ha fatto tappa anche a Ragusa. Si tratta del primo contest nazionale dedicato alla mobilità consapevole, nato con l’obiettivo di incentivare l’utilizo di mezzi elettrici che non impattano sull’ambiente e di promuovere stili di vita più sostenibili, ma anche per premiare chi ha saputo distinguersi con comportamenti virtuosi nel segno del rispetto per il pianeta.



Dal 16 al 22 settembre, gli utenti che usufruiscono dei mezzi della flotta BIT Mobility (monopattini elettrici, e-scooter ed e-bike) di quasi 30 città italiane sono stati invitati a percorrere la maggior distanza possibile, contribuendo in questo modo alla riduzione delle emissioni nell’ambiente. Complessivamente durante la settimana sono stati percorsi oltre 290mila chilometri con un risparmio di CO2 quantificato in oltre 56mila kg.

Nei giorni scorsi BIT Mobility ha quindi proclamato i tre vincitori a livello nazionale. Si tratta di:

Filippo – Quartu Sant’Elena (Cagliari)

Fabio – Pescara

Leonardo – Bari



Complessivamente i tre vincitori hanno percorso 630 chilometri e prodotto un risparmio di 140 kg di Co2.