“La Mela di AISM” torna in 5mila piazze italiane: volontari in campo contro la sclerosi multipla

In occasione della Giornata del dono, torna anche quest’anno “La Mela di AISM”, l’iniziativa di solidarietà e raccolta fondi promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre e proseguirà durante il weekend del 4 e 5 ottobre, coinvolgendo migliaia di cittadini in tutta Italia.

Saranno 14mila i volontari AISM presenti in oltre 5mila piazze italiane, pronti a distribuire 3 milioni di mele nelle varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared, confezionate in una borsina rossa da 1,8 kg. Con una donazione minima di 10 euro, ogni borsina diventa un gesto concreto a sostegno delle 144mila persone con sclerosi multipla in Italia.

Il ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica – oggi unica arma per arrivare a una cura risolutiva – e al potenziamento dei servizi sul territorio per i malati di sclerosi multipla e patologie correlate. È possibile anche prenotare la propria borsina contattando le sezioni provinciali AISM sul sito ufficiale aism.it/mela.

Dona subito al 45512

Chi non potrà recarsi in piazza potrà comunque contribuire alla campagna solidale. Con un sms o una chiamata da rete fissa al numero 45512 si potranno donare 2, 5 o 10 euro a sostegno del NeuroBrite-Fism Research Center di Genova, centro di eccellenza per la neuroriabilitazione dove pazienti e ricercatori collaborano per sviluppare soluzioni innovative.

Una malattia giovane e un’emergenza sociale

La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Colpisce soprattutto le donne (due volte più degli uomini) e il 50% delle diagnosi riguarda giovani sotto i 40 anni. Ogni anno in Italia vengono registrate 3.650 nuove diagnosi, una ogni tre ore.

Il costo sociale stimato supera i 6 miliardi di euro l’anno. E non risparmia nemmeno i più piccoli: il 10% delle diagnosi riguarda bambini e adolescenti sotto i 18 anni.

Alessandro Borghese testimonial della campagna

Da oltre dieci anni lo chef Alessandro Borghese è il volto della campagna. «Solo la ricerca scientifica può aiutarci a trovare una cura risolutiva – ha dichiarato – partecipare a La mela di AISM è un atto d’amore, proprio come cucinare».

Al suo fianco la madrina Antonella Ferrari, l’attore e ballerino Ivan Cottini e numerosi sostenitori che renderanno ancora più speciale questa edizione.

Fondazione Mediolanum: donazioni raddoppiate per i bambini

Dal 2017 Fondazione Mediolanum è al fianco di AISM. In questa edizione raddoppierà i primi 50.000 euro raccolti in alcune piazze selezionate, destinandoli al progetto “Sono molto altro”, dedicato ai bambini e ragazzi con sclerosi multipla e alle loro famiglie.

Aeroporti italiani insieme per AISM

L’iniziativa è sostenuta anche da Assaeroporti e Aeroporti 2030, che hanno coinvolto gli scali di tutta Italia: da Milano a Palermo, da Venezia a Catania, fino a Comiso, Napoli, Torino e molti altri. Un impegno condiviso per portare il messaggio di solidarietà a milioni di viaggiatori.

© Riproduzione riservata