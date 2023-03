La marijuana messa ad asciugare nello stendi biancheria

Aveva organizzato tutto in casa per coltivare marijuana: il sistema di illuminazione, irrigazione, umidificazione e perfino l’asciugatura. Un pregiudicato di Carlentini di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri per coltivazione, detenzione e spaccio, oltre che di furto di energia elettrica.

TUTTO E’ STATO SEQUESTRATO

Per asciugare la marijuana, nelle giornate di pioggia, ha usato uno stendibiancheria. In tutto, 3 chilogrammi di marijuana, che è stata sequestrata e sarà sottoposta agli esami di laboratorio per stabilirne la tossicità, mentre l’arrestato, al quale sono stati anche sequestrati 1000 euro provento dello spaccio, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.