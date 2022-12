La maratona di Ragusa diventa “maggiorenne”: il 22 gennaio si corre per la 18esima edizione

La Maratona di Ragusa diventa maggiorenne. Il 22 gennaio 2023, infatti, si corre la 18esima edizione. E c’è grande attesa tra gli appassionati provenienti da tutta Italia che avranno modo di testare la propria preparazione tra la suggestione dei muri a secco e la bellezza dei monumenti barocchi. Dopo due stagioni di blocco a causa della pandemia, l’Asd No al Doping Ragusa, con la macchina organizzativa guidata dall’infaticabile Guglielmo Causarano, sta curando tutti gli aspetti organizzativi, fregiandosi del supporto del Comune di Ragusa che ha inserito la gara nel calendario nazionale, assieme al comitato territoriale Uisp guidato da Tonino Siciliano, con la piena collaborazione degli studenti del liceo scientifico “Enrico Fermi” attraverso il progetto Alternanza scuola lavoro. Come sempre, il programma della giornata sarà molto ricco anche se l’appuntamento clou sarà rappresentato dalla maratona, con partenza da via Rossitto.



La gara sarà campionato regionale Fidal individuale di maratona. La 21esima Straragusa, la classica sui 21,097 km, quest’anno è stata promossa 21° campionato italiano dei vigili del fuoco di mezza maratona, memorial Angelo Chessari. Sempre sulla distanza della mezza maratona si svolgerà anche la prova di nordic walking mentre è confermata anche la Family Run, su 3,2 km, che quest’anno godrà della sponsorizzazione specifica di Decathlon. Il via alla maratona alle 8. La Straragusa partirà alle 9,45, anticipata alle 9 dai partecipanti alla nordic walking, mentre la Family Run si svolgerà con partenza da piazza San Giovanni con il via fissato per le 10.



Per informazioni: Asd No al Doping, tel. 331.5785084.

