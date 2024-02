La magnifica musica di Nicola Piovani torna al Teatro Garibaldi di Modica

Il Teatro Garibaldi di Modica accoglierà di nuovo uno straordinario ospite della stagione musicale, il maestro Nicola Piovani, con il suo spettacolo “La musica è pericolosa”. L’evento si terrà lunedì 12 febbraio alle ore 21 e vedrà il famoso pianista e compositore esibirsi insieme a un talentuoso gruppo di musicisti, tra cui Marina Cesari al sax e clarinetto, Pasquale Filastò al violoncello e chitarra, Vittorino Naso alla batteria e percussioni, Marco Loddo al contrabbasso e Sergio Colicchio alla tastiera e fisarmonica.

In questo racconto musicale, Piovani guiderà il pubblico attraverso la sua vita e la sua carriera, accompagnando le parole con le sue indimenticabili composizioni. La musica di Piovani è descritta come “pericolosa” perché penetra nell’animo, cambia dall’interno e tocca il cuore. Sul palco, verranno interpretati brani fantastici, alcuni inediti teatralmente e altri più noti, tutti riarrangiati per l’occasione. Le note saranno integrate da video, immagini di film e spettacoli, insieme a opere di artisti come Luzzati e Manara, che hanno dedicato il loro lavoro all’opera musicale di Piovani.

La Fondazione Teatro Garibaldi è entusiasta di ospitare un artista così eccezionale e le sue musiche indimenticabili, che hanno fatto la storia. Inoltre, la compagnia teatrale amatoriale “Ciuri ri Maj”, diretta da Marcello Bruno, si esibirà domenica 11 febbraio alle ore 18:00 con lo spettacolo dialettale “Vinciemmu a guerra e persumu la paci”, un racconto divertente delle tradizioni siciliane, degli usi e costumi dei nostri antenati.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online sul circuito ciaotickets. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica o visitare il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it.

