La (lunga) domenica sportiva: la nuova iniziativa per informare i cittadini su tutte le competizioni sportive a Ragusa

L’Assessore allo Sport, Simone Digrandi, annuncia l’avvio di un nuovo formato informativo che permetterà ai cittadini e agli appassionati di rimanere aggiornati sulle principali competizioni sportive della città. A partire da questo fine settimana, sarà pubblicata settimanalmente una guida con i dettagli delle gare sportive in programma negli impianti comunali, supportando le squadre locali impegnate in vari campionati.

Il format prevede:

Post sui canali social ufficiali dell’Ente.

dell’Ente. News in evidenza sul sito web istituzionale .

. Una nota settimanale inviata a tutte le testate locali.

Ogni venerdì verranno comunicati i luoghi e gli orari delle gare che le squadre di Ragusa ospiteranno nel weekend e, se ci sono competizioni infrasettimanali, anche per i giorni successivi.

“Dal calcio al basket alla pallavolo, passando per l’hockey, il rugby e tante altre discipline: ogni gara è piena di emozioni forti, che meritano di essere vissute. Per questo ci tengo che ogni cittadino sappia cosa poter venire a vedere,” afferma l’assessore Digrandi. “La ‘lunga domenica sportiva’ è un’idea che mi è venuta in mente, in collaborazione con il nostro Ufficio Sport, per stimolare la partecipazione della città, vivere a pieno questi momenti e sostenere i nostri atleti e le società.”

In attesa dell’inizio di tutti i campionati, ecco le prime due gare di questo weekend:

Calcio Serie D : ASD Ragusa Calcio 1949 vs. Città di Sant’Agata, domenica 4 settembre, stadio “Aldo Campo” ore 15:00.

: ASD Ragusa Calcio 1949 vs. Città di Sant’Agata, domenica 4 settembre, stadio “Aldo Campo” ore 15:00. Calcio Coppa Italia Promozione: ASD Pro Ragusa vs. APD Frigintini, sabato 3 settembre, impianto “Giovanni Biazzo” ore 15:30.

© Riproduzione riservata