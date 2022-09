La KeyJey Ragusa infoltisce i ranghi del gruppo giovanile, arrivano Mazzone e Scibetta

La KeyJey Ragusa infoltisce la pattuglia dei giovani. Due i volti nuovi. Per la prima pedina, si tratta di un ritorno. Rientra tra le file del sette ibleo, infatti, il classe 2005 Andrea Mazzone che, cresciuto nel vivaio ibleo, era stato selezionato per fare parte del Campus Italia, laboratorio nazionale che ha raccolto i migliori talenti in circolazione.



Mazzone ha deciso di chiudere con questa esperienza e di rivestire nuovamente la maglia della propria città e la società ha accolto questa disponibilità con la massima soddisfazione. Da parte sua arriverà una grossa mano per ridare slancio al progetto ibleo. L’altro arrivo, invece, è quello dell’agrigentino Gabriele Scibetta, un classe 2006 di grande talento che la KeyJey Ragusa è intenzionata a fare crescere nei propri vivai, credendo nelle potenzialità del giovane.



Su cui, è stato spiegato dai vertici del sodalizio ragusano, si può assolutamente investire. Nella squadra ragusana, poi, si registra anche un’uscita. Si tratta di Luigi Mantisi, proveniente dall’Agrigento, che quest’anno ha deciso di cambiare e quindi di non giocare più con la KeyJey Ragusa per trasferirsi a Belluno e cercare di compiere altri passi del proprio cammino. La società ha cercato di allestire una squadra che possa rispondere il più possibile alle esigenze di una stagione destinata a diventare molto competitiva e in cui ogni passo dovrà essere effettuato con la massima attenzione, sapendo quali sono gli obiettivi da raggiungere.

