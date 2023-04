La KeyJey Ragusa costretta a cedere il passo in trasferta all’Aretusa

Un’altra battuta d’arresto per la KeyJey Ragusa che, nella fase di andata del girone a orologio, ha perso con il punteggio di 32-22 sul campo dell’Aretusa. Approccio alla gara da dimenticare per il sette di Adam Klimek che, infatti, nel primo tempo ha messo a segno solo nove marcature contro le 17 dei locali. Nella ripresa, maggiore determinazione per gli ospiti che sono riusciti a totalizzare 13 reti, dando, comunque, prova di un certo miglioramento rispetto alla prima fase del match anche e soprattutto nella gestione dei momenti topici della partita.



Da segnalare sul taccuino le 7 realizzazioni di Alessandro D’Arrigo e le 5 firmate da Flavio Giummarra. Per il resto, la squadra ha cercato di esprimersi al meglio delle proprie possibilità. “Anche in questa occasione – dicono dalla KeyJey Ragusa – l’Aretusa ha mostrato maggiori qualità rispetto al nostro gruppo che, sin da subito, è stato costretto a inseguire.



I ragazzi, però, non si sono persi d’animo e, per quanto possibile, hanno cercato di ridurre il divario. Abbiamo cercato, come sempre, di gettare il cuore oltre l’ostacolo ma non ce l’abbiamo fatta a conquistare quella vittoria che ci manca dall’inizio della stagione. Ci dispiace per i nostri tifosi che ci fanno, comunque, sentire sempre il loro affetto”.