La guardia di finanza si riorganizza a livello nazionale. In provincia istituito il "gruppo Ragusa" - Ragusa Oggi

La guardia di finanza si riorganizza a livello nazionale. In provincia istituito il “gruppo Ragusa”

Dall’inizio di quest’anno è in vigore la riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza.

Concepita per garantire una più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio nello svolgimento della mission di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea

Sono tante le novità introdotte con la nuova riforma:

Tra le più importanti l’istituzione di nuovi Gruppi territoriali – uno almeno per ogni provincia – farà sì che venga assicurata più efficacemente la funzione di indirizzo e coordinamento dell’attività svolta nell’ambito del territorio assegnato ai Nuclei Operativi Metropolitani, alle Compagnie e Tenenze dipendenti, operanti in ridisegnate circoscrizioni o presso valichi di confine, porti e aeroporti internazionali.

Sono stati poi rivisitati i Reparti specializzati Anti Terrorismo – Pronto Impiego (i cd. “Baschi Verdi”) che assicurano il contrasto ai traffici illeciti e il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica

In Sicilia, in particolare, oltre ad essere stati confermati i preesistenti Gruppi di Palermo (quello territoriale e quello dei militari Anti Terrorismo – Pronti Impiego), Catania, Messina e Trapani, sono stati istituiti analoghi Reparti ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, un secondo Gruppo a Catania nonché – in considerazione delle peculiarità di quei territori, che richiedono una più incisiva presenza del Corpo – a Termini Imerese, Milazzo, Gela e Marsala.

Per quanto riguarda la Provincia Iblea, è stato istituito il Gruppo di Ragusa, retto da ufficiale superiore, con il compito di coordinare sotto il profilo operativo le attività di tutti i Reparti territoriali (Compagnie e Tenenze) della Provincia.

Il nuovo Reparto costituisce pertanto un potenziamento della presenza sul territorio, con la previsione di nuove unità di personale e l’arrivo entro breve tempo di un ulteriore ufficiale del rango di maggiore o tenente colonnello rispetto a quelli della pianta organica precedente.

Tornando a quadro generale siciliano, in linea con quanto avvenuto a livello nazionale, le Tenenze Aeroportuali di Punta Raisi e Fontanarossa sono state elevate a livello di Compagnia (al comando di un Capitano), così come le Brigate di Carini, Lampedusa, Pachino e Pantelleria sono state soppresse e trasformate a livello di Tenenza (al comando di Luogotenenti esperti e di elevata preparazione tecnico – professionale).

Infine, nel quadro della rivisitazione dei Reparti specializzati AT-PI, i “Baschi Verdi” in servizio a Catania sono ora inquadrati in un’apposita Compagnia.