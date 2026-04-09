Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
La grande lirica incanta Pozzallo: viaggio tra Verdi e Puccini
09 Apr 2026 10:19
Nuovo appuntamento, il quarto della stagione concertistica, per Ibla Classica International giunta alla XXII° edizione organizzata dalla sezione di Ragusa dell’Agimus. Domani sera, alle 18, nello spazio cultura “Meno Assenza” a Pozzallo concerto del duo Claudia Ceraulo , soprano, e Gianluca Abbate, pianoforte, che porteranno al pubblico musiche di Verdi, Puccini, Donizetti e Bellini con il concerto dal titolo “Un pomeriggio all’opera”.
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