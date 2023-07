La giovane ginnasta sciclitana, Viola Cartia, fra le prime 40 in Italia nella categoria LC3-33

Sempre più successi per i giovani e talentuosi giovanissimi sportivi sciclitana. Dopo gli ori nella disciplina dello judo, successo anche nella ginnastica artistica con Viola Cartia che si è fatta notare scrivendo il suo nome fra le prime 40 ginnaste italiane nlla categoria LC3-33.

Il risultato dopo la partecipazione dell’Asd Artistica Scicli dell’istruttrice Francesca Giannone alla manifestazione “Ginnastica in Festa – Summer Edition” che si è tenuta nei giorni scorsi a Rimini nei padiglioni della Fiera.

Nei padiglioni sono stati creati più di 25 campi di gara dove si sono esibiti le ginnaste ed i ginnasti di tutta Italia. L’evento sportivo è stato organizzato da Esatour sport Events ed Asd Pesaro Gym con la collaborazione della Federazione Ginnastica Italia. Numeri da capogiro per i partecipanti alla manifestazione. Complessivamente hanno gareggiato ben 17 mila atleti nei campi della città romagnola di Rimini. Viola Cartia è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nella manifestazione nazionale. Grande la soddisfazione per la sua preparatrice Francesca Giannone e per la stessa giovanissima ginnasta sciclitana cresciuta alla corte della società sciclitana con grandi soddisfazioni per il team di preparazione atletica.