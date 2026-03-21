La Foto: la magia della falce di luna su Punta Secca

Ieri sera, 20 marzo 2026, il fotografo Gianni Tumino ha immortalato uno spettacolo naturale straordinario da Punta di Mola: la sottile falce di Luna al 4% di fase mentre tramonta sul mare e sulla località di Punta Secca.

Lo scatto, realizzato con una Canon EOS R5 Mirrorless e un obiettivo Canon RF zoom 100-500 mm @ 400 mm f/6,3, ha richiesto una posa di 1,3 secondi a ISO 6.400, catturando l’atmosfera unica del cielo serale e della luce che avvolge il paesaggio costiero.

Dettagli tecnici dello scatto

Il fotografo ha sfruttato le potenzialità della fotografia digitale e dei software di post-produzione, tra cui Lightroom e Photoshop, per valorizzare il contrasto tra il mare, la Luna e il profilo di Punta Secca, ottenendo un’immagine nitida e poetica nonostante la fase lunare minima del 4%.

Uno spettacolo naturale da non perdere

La scena della falce di Luna al tramonto rappresenta uno dei momenti più suggestivi per appassionati di fotografia astronomica e paesaggistica, unendo il fascino del cielo notturno con quello della costa ragusana, sempre capace di regalare scorci emozionanti.

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