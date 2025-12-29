LA FOTO. Fuoco e lava sull’Etna: l’attività del cratere Voragine immortalata in notturna

L’Etna torna a farsi sentire e a incantare con uno dei suoi spettacoli più affascinanti. Nella serata di ieri, il cratere Voragine ha mostrato una chiara attività stromboliana, regalando al cielo notturno bagliori di lava e incandescenti proiezioni visibili anche a distanza.

L’evento è stato immortalato alle ore 22:48 locali da Strada Mare Neve, uno dei punti panoramici più suggestivi per osservare il vulcano, grazie a una ripresa fotografica di grande qualità tecnica e impatto visivo firmata da Gianni Tumino. L’immagine documenta con precisione scientifica e potenza estetica la dinamica dell’attività stromboliana, tipica delle fasi eruttive caratterizzate da esplosioni intermittenti e lancio di materiale incandescente.

Lo scatto è il risultato di una sequenza di 25 pose da 30 secondi ciascuna, realizzate con una Canon EOS R5 mirrorless e un obiettivo Canon RF 100-500 mm impostato alla massima estensione focale. L’elaborazione finale, curata con Lightroom e Photoshop, restituisce un’immagine che unisce rigore documentale e forte valore artistico.

L’attività del cratere Voragine rientra nel quadro di una fase di persistente vivacità dell’Etna, costantemente monitorata dagli enti di sorveglianza vulcanologica. Fenomeni di questo tipo, pur rientrando nella normalità dell’evoluzione del vulcano attivo più alto d’Europa, confermano l’eccezionale dinamicità dell’Etna e il suo ruolo centrale nel paesaggio naturale e scientifico della Sicilia.

