La forza della solidarietà a Scicli: un tragico evento che ha una unito un quartiere



La vigilia di Natale nel quartiere Strada Nuova a Scicli è stata segnata da un evento tragico . Il suono della sirena di un’ambulanza del 118, seguita da una pattuglia della Polizia Municipale, ha attirato l’attenzione di tutti. Una donna di 67 anni, cittadina americana di Newyork,colpita da un improvviso malore, è stata soccorsa, ma purtroppo non è sopravvissuta. Ciò che ha colpito di più è stata la situazione del compagno con il quale viveva da 15 anni scegliendo la città di residenza della famiglia di lui, molta nota in città. Immediata la macchina della solidarietà si è attivata.

Un sostegno immediato

Gli agenti della Polizia Municipale, intervenuti prontamente, non si sono limitati ad assistere il compagno , ma hanno deciso di rimanere al suo fianco per evitare che si sentisse solo durante quel momento difficile. La loro presenza è stata importantissima ed ha rappresentato un valido conforto in un momento di profonda tristezza.

La macchina della solidarietà in azione

Alla notizia della tragica perdita, il vicinato ed i familiari di lui nel frattempo accorsi, hanno deciso di unirsi per offrire il proprio sostegno. È stata contattata un’agenzia di pompe funebri per organizzare i funerali che si terranno domattina nella chiesa di San Bartolomeo. Nell’attesa del trasferimento della salma, decisione che prenderà l’unica figlia che vive a New York, sarà tumulata nel cimitero di Scicli.

La solidarietà che condivide

E così proprio prendendo spunto dall’omelia di Don Corrado Lorefice nella cattedrale di Palermo, a Scicli si è messa in atto quella solidarietà di condivisione che ha dimostrato come una situazione di dolore e perdita possa mettere in moto la solidarietà e l’empatia di una intera comunità. In un momento di fragilità e dolore, la presenza e l’appoggio degli altri possono fare la differenza, offrendo conforto e speranza. Questo episodio triste, ma illuminante, ci ricorda che la solidarietà è un valore fondamentale che ci rende umani e che può trasformare una tragedia in un momento di unione e comprensione reciproca. Ecco, nella tristezza della notizia che vi abbiamo riportato, la bella storia di Natale che è da esempio per tutti.