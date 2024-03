La festa di San Giorgio si farà, ma forse in tono minore. Le ultime novità

Si attendono bolle papali, o quantomeno dispacci vaticani o dichiarazioni della diocesi locale, per eventualmente ripensare ad una festa in grande come avvenuto negli ultimi decenni, ma, cambiando nuovamente idea rispetto alle ultime settimane, il comitato dei festeggiamenti di San Giorgio a Ragusa Ibla, fa sapere che la festa si farà pur se in tono minore. Ad annunciarlo è Stefano Avola, portavoce dell’associazione culturale San Giorgio che in un articolo a firma di Michele Farinaccio sul quotidiano La Sicilia, dice: “La festa è programmata per i giorni 24, 25 e 26 maggio. Nella speranza che da qui a questa data arrivi qualche notizia ufficiale in merito al patronato e dal Vaticano e dalla Curia diocesana”.

La vicenda è ormai nota, dal Vaticano è arrivata la comunicazione che Ragusa può avere un solo patrono individuato in San Giovanni. Una dichiarazione che ha offeso i sangiorgiari e in generale i devoti e si è prospettata l’idea di non fare per nulla festa con i festeggiamenti esterni. Adesso il cambio di marcia che suona come una mano tesa nella speranza che si possa ricucire lo strappo e tornare cosi’ ai fasti soliti, con una festa che attira molti turisti. Insomma, per dirla in breve e secondo le ultime notizie, la festa è in programma, ma il tono potrebbe non essere lo stesso di sempre, con l’obiettivo di manifestare una forma di protesta. Il comitato fa sapere, e lo ribadisce, che attende da qui alla festa liturgica una comunicazione ufficiale del vescovo, mons. Giuseppe La Placa, e del dicastero vaticano proposto, affinché si pronuncino in merito alla questione dei santi patroni. Intanto i cittadini si dividono tra chi sostiene che occorre una risposta chiara e certa, e preferibilmente conciliante, e chi invece ribadisce che la festa va fatta comunque e con le solite modalità, al di là delle ultime vicende, insomma senza proteste che rischiano di sembrare dei ricatti.

© Riproduzione riservata