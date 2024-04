La festa di San Giorgio si farà. Dopo tira e molla, arriva la comunicazione ufficiale. Domenica intanto la “scinnuta”

Sarà di nuovo festa grande al Duomo di San Giorgio. Il comitato ha finalmente deciso. La festa esterna si farà. In un comunicato stampa si fa presente che si festeggerà a fine maggio. Non si sa ancora se la festa sarà in tono minore visto che ancora dal Vaticano non è arrivata una risposta finale sul fatto se Ragusa possa avere contemporaneamente i due patroni, cioè San Giovanni e San Giorgio. Intanto il comitato lo continua giustamente a chiamare patrono. E del resto che entrambi siano patroni di Ragusa è comunque nel sentimento della popolazione, poco importano i documenti ufficiali rispetto ai cittadini. Ecco il testo diffuso dal comitato che annuncia per questa domenica la tradizionale “scinnuta”.

Ecco il testo: “Per onorare il glorioso santo cavaliere, patrono di Ragusa. Domenica, alle 20, subito dopo la santa messa delle 19, dunque, si terrà uno dei momenti più attesi dai devoti e dai fedeli di tutta la città. E’ infatti prevista la tradizionale “scinnuta” del simulacro oltre che dell’Arca santa. Sarà la prima presa di contatto in vista della solennità liturgica che sarà celebrata martedì 23 aprile mentre i festeggiamenti esterni sono in programma il 24, 25 e 26 maggio. Si annuncia, ancora una volta, una grande presenza di devoti oltre che di visitatori e turisti, i quali avranno l’opportunità di assistere da vicino a un momento reso sempre più speciale, nel corso di questi ultimi anni, dal consolidamento di una tradizione che affonda le radici nel culto fortemente voluto dai nostri padri e da chi, da sempre, porta avanti con determinazione quello che è un retaggio di carattere storico”.

