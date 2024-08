La festa di Maria Santissima di Portosalvo a Marina di Ragusa entra nel vivo

A Marina di Ragusa, le celebrazioni in onore di Maria Santissima di Portosalvo sono entrate nel vivo. Domani, lunedì 12 agosto, è il secondo giorno del triduo, che sarà predicato da don Mario Modica. La giornata inizierà alle 8 con la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18, presso il gazebo della Pro Loco in piazza Torre, sarà possibile iscriversi per partecipare al tradizionale gioco del “Legno a mare”. Alle 18:45, in chiesa, si terrà il Rosario meditato seguito dalla coroncina alla Madonna. La giornata si concluderà con la celebrazione eucaristica delle 19:30, accompagnata dall’omelia del predicatore.

Martedì, 13 agosto, la giornata seguirà un programma simile con la santa messa alle 8 del mattino, seguita dal Rosario meditato e dalla coroncina alla Madonna alle 18:45, e infine la celebrazione eucaristica delle 19:30 con omelia. La serata sarà animata dallo spettacolo musicale della Radio Freccia Ligabue tribute band, che si terrà alle 22 in piazza Duca degli Abruzzi, organizzato dal comitato dei festeggiamenti con il contributo del Comune di Ragusa e degli sponsor.

Il parroco, don Riccardo Bocchieri, ha invitato i fedeli a illuminare e decorare le vie lungo le quali si snoderà la processione del 15 agosto con il simulacro di Maria Santissima di Portosalvo. È possibile acquistare in sacrestia i drappi con l’immagine della Madonna da esporre fuori dalle case o sui balconi, così come gli striscioni con la scritta “W Maria”. Inoltre, si chiede di evitare di sostare le auto lungo il percorso della processione.

