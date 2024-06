La Festa della Madonna delle Grazie a Modica

Nel mese di maggio, Modica si veste a festa per celebrare uno degli eventi religiosi più sentiti dalla comunità locale: la Festa della Madonna delle Grazie. Questa celebrazione, radicata nella devozione e nella storia della città, vede una partecipazione massiccia di fedeli che si riuniscono per onorare la loro patrona, la Madonna delle Grazie. Quest’anno la festa vede il sostegno del Comune di Modica e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

L’edificazione della chiesa trae origine da un evento miracoloso avvenuto il 4 maggio 1615, quando una tavoletta di ardesia raffigurante la Madonna con in braccio il Bambino fu ritrovata in un cespuglio di rovi. La tavoletta bruciò incessantemente per tre giorni senza consumarsi, un fatto che venne interpretato come un miracolo dai cittadini di Modica. In seguito a questo prodigio, il popolo decise di edificare un santuario in quel luogo, affidando i lavori all’architetto siracusano Vincenzo Mirabella. Il Santuario della Madonna delle Grazie, con la sua miracolosa tavola d’ardesia incorniciata in un altare piramidale dorato, divenne rapidamente un centro di devozione e pellegrinaggio.

La festa di maggio inizia con una serie di celebrazioni religiose che culminano in una solenne processione. Durante questa processione, la statua della Madonna delle Grazie viene portata in corteo per le vie della città. I fedeli seguono la statua con canti e preghiere, creando un’atmosfera di intensa spiritualità e comunità. Le strade di Modica si riempiono di devoti che partecipano con fervore, illuminando il percorso della processione con candele e luminarie.

La processione è uno spettacolo emozionante che coinvolge tutta la città. Le famiglie espongono drappi e stendardi raffiguranti la Madonna dalle finestre e dai balconi, mentre i partecipanti vestiti a festa accompagnano la statua con canti e inni sacri. Questo evento non è solo un momento di preghiera e devozione, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami comunitari e rafforzare l’identità culturale di Modica.

L’organizzazione della festa vede il coinvolgimento attivo della parrocchia del Santuario della Madonna delle Grazie e di numerosi volontari. Le celebrazioni includono messe solenni, novene e momenti di riflessione spirituale, che preparano i fedeli al grande giorno della processione. Inoltre, la città si anima con eventi collaterali come mercati, fiere e spettacoli di musica, creando un’atmosfera festosa che abbraccia sia il sacro che il profano.

Il Santuario della Madonna delle Grazie, con il suo portale laterale ricco di decorazioni tardo rinascimentali e la torre campanaria, è un luogo di grande significato storico e artistico. La devozione alla Madonna delle Grazie è profondamente radicata nella storia di Modica, risalente alla proclamazione della Madonna come Patrona Principale della città con Decreto Vescovile del 3 agosto 1627.

In conclusione, la Festa della Madonna delle Grazie a Modica rappresenta un momento di intensa partecipazione e devozione collettiva. La processione, con il suo carico di simbolismo e fede, unisce la comunità in un abbraccio spirituale che celebra la protezione e la benedizione della Madonna. Questa tradizione secolare continua a vivere nel cuore dei modicani, rinnovando ogni anno la loro fede e il loro legame con la storia e la cultura della città.

© Riproduzione riservata