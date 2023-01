La felicità non esiste ma possiamo vivere attimi di straordinario splendore. Paolo Borzacchiello ospite del festival “La porta dei sogni”

La felicità è uno stato d’animo che tutti noi cerchiamo di raggiungere e mantenere. Spesso, però, la nostra ricerca della felicità diventa spasmodica e ci porta a fare sacrifici infiniti e a dedicare tutto il nostro tempo al lavoro o agli impegni quotidiani, senza renderci conto che la felicità potrebbe essere già dentro di noi. In realtà, la felicità non dipende dall’avere successo o dal raggiungimento di obiettivi specifici, ma dall’essere soddisfatti di ciò che abbiamo e di come viviamo la nostra vita. Dobbiamo vivere gli “attimi” di felicità, attimi di cui far tesoro.

Il festival “La porta dei sogni”, promosso da Malia con il patrocinio del Comune di Ragusa, ha ospitato ieri sera lo scrittore Paolo Borzacchiello all’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla. L’autore, che ha presentato il suo ultimo libro intitolato “Forse sei già felice e non lo sai”, edito da Mondadori, ha affrontato il tema della ricerca della felicità, sostenendo che spesso questa già alberga in noi ma non ce ne rendiamo conto.

Molti manuali di crescita personale sostengono che “volere è potere” e che siamo noi a creare la nostra fortuna, ma questo modo di pensare può portare a delusioni e sensi di colpa quando non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi o a ottenere ciò che vogliamo. In realtà, la felicità non è un traguardo da raggiungere, ma una scelta che dobbiamo fare ogni giorno. Possiamo scegliere di essere grati per ciò che abbiamo e di apprezzare le piccole cose della vita, anziché concentrarci su ciò che ci manca o su ciò che non va come vorremmo.

Anche se non possiamo essere felici sempre e comunque, possiamo imparare a gestire al meglio le difficoltà e le sfide della vita, affrontandole con coraggio e determinazione, vivendo gli “attimi di straordinario splendore”, come ribadisce lo scrittore. In questo modo, possiamo crescere sia personalmente che professionalmente e diventare persone più soddisfatte e felici.

Borzacchiello, che è considerato uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica e si dedica da oltre 15 anni allo studio delle interazioni umane e del linguaggio, durante il partecipatissimo incontro ha spiegato in modo semplice e pratico come migliorare le nostre azioni quotidiane e gestire situazioni e persone difficili, incoraggiandoci ad affrontare sfide che ci aiutano a crescere sia personalmente che professionalmente. Il festival “La porta dei sogni”, deato da Salvo Garipoli e Debhorah Di Rosa di Malìa, durante le feste natalizie ha promosso una serie di incontri, iniziative, concerti, momenti teatrali, mostre e prevede questo giovedì 5 gennaio con il concerto “Curamunì” con Roberta Gionfriddo e Maurizio Battista con i canti e cunti della medicina popolare mentre c’è tempo fino a questo venerdì 6 gennaio per poter visitare la mostra fotografica “Ombre di luce” dell’astrofotografa siciliana Marcella Giulia Pace. Informazioni sul sito web www.portadeisogni.com